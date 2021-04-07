Арина Фёдорова рассказала о своей роли в драме «Светлячок»

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Актриса Арина Фёдорова рассказала о своей роли в драме «Светлячок».
Арина Фёдорова рассказала о своей роли в драме «Светлячок»
  • © Фото со съёмок фильма «Светлячок»

«Света — действительно очень светлый человек. Самая главная её черта — вера. Вера, что всё будет хорошо, что все люди хорошие», — заявила Фёдорова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, такова философия, жизненный принцип героини. Как считает актриса, это наивность, но не глупость.

«Свету пытаются заставить переступить через себя. Но всё, что делают со Светой одноклассники, это не от злобы. И это самое главное для меня в «Светлячке». От внутренней слабости», — отметила Фёдорова.

Она добавила, что своей улыбкой и открытыми глазами героиня «бьёт» остальных сильнее, чем они могут ударить её.

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