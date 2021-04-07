Синоптики рассказали о погоде в Москве в День космонавтики

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней, отметив, что в День космонавтики, 12 апреля, по предварительному прогнозу, ожидается до +16 °С.

Синоптик отметил, что температура в столичном регионе «практически все дни апреля будет выше нормы».

«Сегодня и завтра под влиянием циклона будет облачная погода. Ночью — осадки, днём — небольшой дождь. В пятницу, в субботу и в воскресенье — переменная облачность без осадков... Сегодня в ночь — 0...+5 °С, завтра днём ожидается +4...+6 °С. Ветер западный, юго-западный, порывистый, до 18 м/с. Ночью будет подмораживать: в Москве — 0...+2 °С, по области — до -3 °С», — пояснил Цыганков.

По его словам, зато днём в пятницу температура составит +9...+11 °С.

«В субботу днём ожидается +12...+14 °С, +10...+15 °С — в воскресенье, +11...+16 °С — предварительный прогноз на 12 апреля», — заключил эксперт.

Ранее главное управление МЧС России по Москве сообщило, что в столице в ночь на четверг ожидается ветер с порывами 13—18 м/c, дождь и мокрый снег.