В Москве открылся Российский форум по управлению интернетом

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В Москве начал работу Российский форум по управлению интернетом (RIGF). Он проходит с 7 по 9 апреля.
В Москве открылся Российский форум по управлению интернетом
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

«Мы можем с удовольствием сказать, что российская технологическая система, её инфраструктура оказалась готова к коронавирусной инфекции», — заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, именно во время пандемии произошёл значительный прорыв в развитии цифровых технологий и интернета на территории России, когда жители страны были вынуждены переводить в онлайн-режим очень многие социальные функции.

Как отметил парламентарий, это результат активной работы, которую ведут государство и бизнес по развитию интернета.

Вместе с тем пандемия подтолкнула многих и на совершение киберпреступлений, сказал Хинштейн. Это ставит задачи по максимальному противодействию злоумышленникам, но одними репрессивными шагами порядка не навести, заключил депутат.

Ранее руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных в России.

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