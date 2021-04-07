«Союзмультфильм» анонсировал сериал по мотивам «Чучела-Мяучела»
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу студии.
Премьера проекта «Чуч-Мяуч» состоится на сервисе Premier 14 апреля. Зрители увидят историю Маруси и её волшебного кота Мяуча, способного исполнять желания.
«Наш сериал, как и его классический предшественник, рассказывает о том, что главное чудо — в дружбе, творчестве, взаимной поддержке, доброте», — отметили в пресс-службе.
Всего запланировано 52 серии по семь минут.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что на ВДНХ в Москве открыли мультимедийный центр «Союзмультпарк».