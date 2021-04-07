«Союзмультфильм» анонсировал сериал по мотивам «Чучела-Мяучела»

Студия «Союзмультфильм» анонсировала сериал по мотивам советской короткометражки «Чучело-Мяучело».

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу студии.

Премьера проекта «Чуч-Мяуч» состоится на сервисе Premier 14 апреля. Зрители увидят историю Маруси и её волшебного кота Мяуча, способного исполнять желания.

«Наш сериал, как и его классический предшественник, рассказывает о том, что главное чудо — в дружбе, творчестве, взаимной поддержке, доброте», — отметили в пресс-службе.

Всего запланировано 52 серии по семь минут.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что на ВДНХ в Москве открыли мультимедийный центр «Союзмультпарк».