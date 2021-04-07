Лазерная проекция в честь Гагарина появится на Дворцовом мосту

Лазерная проекция в честь Юрия Гагарина будет выведена на пролёт Дворцового моста в Санкт-Петербурге в ночь на понедельник, 12 апреля.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Зрители увидят космический аппарат «Восток-1» и портрет Гагарина, подписанный его знаменитым призывом «Поехали!».

Сам мост разведут под музыку Андрея Петрова для фильма «Укрощение огня» (1972), снятого по мотивам биографии конструктора Сергея Королёва.

«Это событие станет частью знакового для нашего города проекта «Поющие мосты», во время которого Дворцовый мост разводится под симфоническую музыку. Важно, что на этот раз хронологически оно совпало не только с Днём космонавтики, но и со стартом навигации по Неве», — заявил главред «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.