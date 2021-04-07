Лазерная проекция в честь Гагарина появится на Дворцовом мосту

Короткая ссылка
Лазерная проекция в честь Юрия Гагарина будет выведена на пролёт Дворцового моста в Санкт-Петербурге в ночь на понедельник, 12 апреля.
Лазерная проекция в честь Гагарина появится на Дворцовом мосту
  • © РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Зрители увидят космический аппарат «Восток-1» и портрет Гагарина, подписанный его знаменитым призывом «Поехали!».

Сам мост разведут под музыку Андрея Петрова для фильма «Укрощение огня» (1972), снятого по мотивам биографии конструктора Сергея Королёва.

«Это событие станет частью знакового для нашего города проекта «Поющие мосты», во время которого Дворцовый мост разводится под симфоническую музыку. Важно, что на этот раз хронологически оно совпало не только с Днём космонавтики, но и со стартом навигации по Неве», — заявил главред «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить