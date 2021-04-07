В Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос

В Москве подготовили тематическую программу в честь 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал мэра и правительства.

В библиотеках и культурных центрах запланирована серия тематических занятий, всего около 200 познавательных и творческих программ.

«Форматы самые разные — от мастер-классов и лекций до квестов и спектаклей. Интересно будет и детям, и их родителям», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Большая часть мероприятий бесплатная. Для участия в некоторых из них нужна предварительная регистрация.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге запустили акцию «60 дней до старта» в честь полёта Гагарина.