В Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал мэра и правительства.
В библиотеках и культурных центрах запланирована серия тематических занятий, всего около 200 познавательных и творческих программ.
«Форматы самые разные — от мастер-классов и лекций до квестов и спектаклей. Интересно будет и детям, и их родителям», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
Большая часть мероприятий бесплатная. Для участия в некоторых из них нужна предварительная регистрация.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге запустили акцию «60 дней до старта» в честь полёта Гагарина.