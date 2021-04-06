Юрий Назаров поделился воспоминаниями о съёмках у Андрея Тарковского

Народный артист России Юрий Назаров поделился воспоминаниями о съёмках у режиссёра Андрея Тарковского в фильме «Андрей Рублёв».

«Пригласили меня, дали почитать сценарий, потом начался разговор со мной: «Как сценарий?» Говорю: «Замечательный». — «А кого бы хотели сыграть?» Говорю: «Какого-то мужика где-нибудь». — «А покрупнее?» Говорю: «Вон Бориска — хорошая роль». Ну, Бориска — роль была уже отдана Коле Бурляеву. И очень точно, верно и правильно. И предложили мне этих самых князей», — рассказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Назарова, он согласился с радостью и надеждой, что выдержит это испытание.

Как отметил актёр, на съёмочной площадке была атмосфера полного доверия и понимания.

«Понимаете, Андрей Арсеньевич серьёзный был, ну, как сказать, художник, кинематографист, мыслитель. Что угодно. И как-то очень это чувствовалось», — сказал Назаров.

Ранее директор театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с Nation News поделился воспоминаниями об актёре Олеге Янковском.