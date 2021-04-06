Искусствовед рассказал об Андрее Тарковском

Кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, научный сотрудник Центрального музея кино Дмитрий Салынский рассказал о режиссёре Андрее Тарковском, которому 4 апреля исполнилось бы 89 лет.

В беседе с радио «Комсомольская правда» Салынский отметил, что Тарковский делал то, что хотел.

«Кое-где он уступал, потому что на 100% невозможно делать только то, что ты хочешь, но он старался более, чем кто-либо другой. Абсолютно непреклонный человек», — заявил искусствовед.

По его словам, Тарковский принадлежал своей эпохе и своей культуре.

«Эта эпоха культуры умерла», — считает Салынский.

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