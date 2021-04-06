В Москве представили археологические находки, обнаруженные на улице Ильинке

В Москве представили археологические находки возрастом от 600 до 900 лет, обнаруженные на улице Ильинке.

Об этом сообщает ОТР.

Большая часть коллекции — женские украшения, в том числе стеклянные браслеты, височные кольца.

Ещё одна находка — ракушки каури и шиферные пряслица, которые использовались как валюта.

«Такая практика, что для XII века, для XI века подобные ракушки — это действительно, помимо оберегов, был ещё и аналог валюты. Это морские ракушки. Таких ракушек мы не найдём в наших, славянских реках», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что при выполнении строительных работ на территории Московского зоопарка в 2020 году нашли более 150 археологических артефактов.