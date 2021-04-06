В Москве представили археологические находки, обнаруженные на улице Ильинке
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Об этом сообщает ОТР.
Большая часть коллекции — женские украшения, в том числе стеклянные браслеты, височные кольца.
Ещё одна находка — ракушки каури и шиферные пряслица, которые использовались как валюта.
«Такая практика, что для XII века, для XI века подобные ракушки — это действительно, помимо оберегов, был ещё и аналог валюты. Это морские ракушки. Таких ракушек мы не найдём в наших, славянских реках», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что при выполнении строительных работ на территории Московского зоопарка в 2020 году нашли более 150 археологических артефактов.