В Москве открылся городской велопрокат

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В Москве начал работу городской велопрокат. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В Москве открылся городской велопрокат
  • © mos.ru / Максим Денисов

«Год пандемии показал, что велосипеды — один из самых безопасных и востребованных видов транспорта. Причём почти во всех городах — от Лондона и Монреаля до Мадрида и Шанхая», — заявил глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, в 2020 году в столице совершили 5,7 млн поездок с помощью этого городского сервиса.

В 2021 году появятся 1000 новых велосипедов, из них половина — электрические. Также откроются 67 новых станций проката.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в четырёх районах Москвы появится до 100 км новых велополос в рамках проекта «Зелёное кольцо».

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