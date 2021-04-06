В Москве открылся городской велопрокат
- © mos.ru / Максим Денисов
«Год пандемии показал, что велосипеды — один из самых безопасных и востребованных видов транспорта. Причём почти во всех городах — от Лондона и Монреаля до Мадрида и Шанхая», — заявил глава ведомства Максим Ликсутов.
По его словам, в 2020 году в столице совершили 5,7 млн поездок с помощью этого городского сервиса.
В 2021 году появятся 1000 новых велосипедов, из них половина — электрические. Также откроются 67 новых станций проката.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в четырёх районах Москвы появится до 100 км новых велополос в рамках проекта «Зелёное кольцо».