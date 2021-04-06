В Крыму потеплеет до +14 °С

Синоптики пообещали в Крыму до +14 °С во вторник, 6 апреля.

Об этом «Крыминформу» сообщили в Крымском гидрометцентре.

По данным синоптиков, во вторник в Крыму юго-восточный ветер, 7—12 м/с, днём местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+5 °С, днём +9...+14 °С.

В Симферополе переменная облачность. Температура воздуха ночью 0...+2 °С, днём +11...+13 °С.

В Севастополе ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ветер днём юго-восточный, 15—17 м/с. Ночью +2...+4 °С, днём +12...+14 °С.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в Петербурге в ближайшие дни ожидаются снег и дожди.