Синоптики рассказали о потеплении в Самарской области

Синоптики прогнозируют потепление до +16 °C в Самарской области.

Об этом сообщает sova.info.

Во вторник, 6 апреля, в регионе облачно, дождь. Ветер восточный, 7—12 м/c, местами до 15—18 м/c. Температура воздуха +3...+8 °C.

В среду, 7 апреля, ожидаются осадки. Ветер юго-восточный, 3—8 м/с. Днём от +6 °C до +11 °C, ночью до –2 °C.

В четверг, 8 апреля, в регионе прогнозируется переменная облачность. Сохранится юго-восточный ветер со скоростью 7—12 м/c, местами его порывы увеличатся до 15—18 м/c. Днём температура воздуха с +6 °C поднимется до +16 °C, ночью похолодает до –3 °C.

Как ранее сообщал «Крыминформ», дожди и штормовой ветер спрогнозировали синоптики в Крыму.