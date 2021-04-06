Синоптики рассказали о потеплении в Самарской области

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Синоптики прогнозируют потепление до +16 °C в Самарской области.
Синоптики рассказали о потеплении в Самарской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

Во вторник, 6 апреля, в регионе облачно, дождь. Ветер восточный, 7—12 м/c, местами до 15—18 м/c. Температура воздуха +3...+8 °C.

В среду, 7 апреля, ожидаются осадки. Ветер юго-восточный, 3—8 м/с. Днём от +6 °C до +11 °C, ночью до –2 °C.

В четверг, 8 апреля, в регионе прогнозируется переменная облачность. Сохранится юго-восточный ветер со скоростью 7—12 м/c, местами его порывы увеличатся до 15—18 м/c. Днём температура воздуха с +6 °C поднимется до +16 °C, ночью похолодает до –3 °C.

Как ранее сообщал «Крыминформ», дожди и штормовой ветер спрогнозировали синоптики в Крыму.

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