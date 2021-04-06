Снег и дожди ожидаются в ближайшие дни в Петербурге

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Холодный атмосферный фронт принёс в Петербург сильный снегопад. За ночь в городе выпало до 5—6 мм осадков — около 15% месячной нормы.
Снег и дожди ожидаются в ближайшие дни в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Снег с дождями ожидается в городе и в ближайшие пару дней, но осадки не исключены до конца недели. Однако к выходным дневная температура может подняться до +10 °С.

Во вторник, 6 апреля, метеорологи обещают +4…+6 °С в Петербурге и +2…+7 °С — по Ленобласти. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5—10 м/с, с резкими порывами до 15 м/с.

Как ранее сообщал «Крыминформ», дожди и штормовой ветер спрогнозировали синоптики в Крыму.

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