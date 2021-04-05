Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на территории Бутана
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на территории Бутана. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
- © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 33 км к северо-западу от города Самце.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 8,4 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 у восточного побережья Камчатки.
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