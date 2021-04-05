Московский Синодальный хор в декабре планирует выступить в Италии

Московский Синодальный хор планирует выступить в декабре 2021 года в итальянском городе Бари, в базилике Святителя Николая Чудотворца, вместе с Папским хором Сикстинской капеллы Ватикана.

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал художественный руководитель Синодального хора, заслуженный артист России Алексей Пузаков.

«На протяжении многих лет мы дружим и сотрудничаем с Папским хором Сикстинской капеллы Ватикана. И мы очень надеемся, что в конце этого года, в декабре, у нас получится встретиться в Италии, в городе Бари, и вместе выступить в базилике Святителя Николая Чудотворца», — рассказал Пузаков.

В 2021 году Московский Синодальный хор отмечает свой 300-летний юбилей. Он был образован в 1721 году указом Петра Первого. Хор исполнял духовную музыку в храмах. Сегодня в коллективе хора 80 участников — мужчин и женщин.

Как сообщала НСН, Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова и Академический большой хор «Мастера хорового пения» выступили в зале «Зарядье» в Москве в апреле 2021 года.