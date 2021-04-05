РГБ представит уникальное отреставрированное Евангелие ХI века

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В Доме Пашкова в Москве 5 апреля покажут Мариинское Евангелие (Codex Marianus) — уникальный документ ХI века, отреставрированный специалистами Российской государственной библиотеки (РГБ).
РГБ представит уникальное отреставрированное Евангелие ХI века
  • © РГБ / Мария Говтвань

Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал генеральный директор РГБ Вадим Дуда.

«Мариинское Евангелие — тот документ, который несёт в себе целые вехи истории. И Ленинка очень богата такими документами. Конечно, есть раритеты и постарше. Но самое главное чувство для всех нас, некий общий знаменатель — большая честь, что мы должны сохранить этот памятник и передать его будущим поколениям. Мариинское Евангелие — это хороший символ миссии и работы библиотеки вообще. Поэтому с такой любовью им занимались и реставраторы, и хранители», — сказал он.

5 апреля в Доме Пашкова документ представят вместе с ещё четырьмя уникальными рукописными памятниками — Симоновским Евангелием из библиотеки Ивана Грозного, Евангелием Хитрово, Учительным Евангелием и Елизаветградским Евангелием. После этой однодневной выставки книга будет показана в рамках V Международного научно-практического семинара «Реставрация документа: консерватизм и инновации — 2021».

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