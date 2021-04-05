Гильермо дель Торо рассказал о характеристиках хорошего фильма ужасов

Режиссёр Гильермо дель Торо рассказал о качествах хорошего фильма ужасов.

«Я считаю, что персонажи должны быть интересными, как и мир, их окружающий. Также нужны отличные актёры», — цитирует режиссёра интернет-издание argumenti.ru.

Как отметил дель Торо, плохо, если сценарист придумывает монстра только для того, чтобы напугать зрителей, и чудовище в результате на экране лишь рычит. По словам режиссёра, персонаж должен быть задуман как личность со своей историей, характером и особенностями.

«Ведь когда вы видите на улице незнакомого человека, то, присмотревшись, вы можете сделать много выводов о нём: по тому, как он одет, как он двигается и как смотрит на окружающих», — пояснил дель Торо.

Он добавил, что такая же ситуация с монстрами — их характеры должны быть тщательно продуманными, от этого будет зависеть их уникальный внешний облик.

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