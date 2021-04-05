Жителей Петербурга и Ленинградской области предупредили о сильном ветре

Региональные управления МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждают о сильном ветре, который ожидается в понедельник, 5 апреля.

Об этом сообщает kp.ru.

«5 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, южный, 7—12 м/с, утром и днём местами порывы 15—17 м/с. Температура воздуха +5...+10 °С. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщал «Крыминформ», дожди и штормовой ветер спрогнозировали синоптики в Крыму.