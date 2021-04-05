Фильм «Годзилла против Конга» лидирует в отечественном кинопрокате
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные портала Kinobusiness.
Вторую строчку в списке занимает полнометражная экранизация российского комикса «Майор Гром: Чумной доктор» режиссёра Олега Трофима, собравшая чуть более 110 млн рублей за выходные.
Тройку лидеров замыкает мультипликационная картина «Райя и последний дракон», за четыре дня собравшая 41,5 млн рублей.
В период с 25 по 28 марта фильм «Годзилла против Конга» собрал в отечественном кинопрокате 445,2 млн рублей.
Ранее кинокритик Андрей Дементьев в беседе с ФАН прокомментировал успех боевика «Никто» Ильи Найшуллера в США.