В Кемеровской области объявлен режим «чёрного неба»

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Режим неблагоприятных метеорологических условий был объявлен в нескольких городах Кемеровской области.
В Кемеровской области объявлен режим «чёрного неба»
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на региональный сайт Комитета экологии и природных ресурсов.

В Кемерове и Новокузнецке из-за прогнозируемых неблагоприятных метеоусловий возможно накопление загрязняющих веществ в воздухе. В связи с этим городским предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу до 18:00 (22:00 мск) 5 апреля.

Кроме того, неблагоприятные метеоусловия прогнозируются в Новокузнецком муниципальном районе и городе Прокопьевске, где предприятиям рекомендовали сократить выбросы до 18:00 (22:00 мск) 6 апреля.

Ранее заместитель министра природных ресурсов и экологии России, руководитель Роснедр Евгений Киселёв в беседе с ФАН рассказал о мерах по снижению воздействия на окружающую среду компаний, добывающих природные ресурсы, на фоне глобального потепления.

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