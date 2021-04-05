В Кемеровской области объявлен режим «чёрного неба»

Режим неблагоприятных метеорологических условий был объявлен в нескольких городах Кемеровской области.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на региональный сайт Комитета экологии и природных ресурсов.

В Кемерове и Новокузнецке из-за прогнозируемых неблагоприятных метеоусловий возможно накопление загрязняющих веществ в воздухе. В связи с этим городским предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу до 18:00 (22:00 мск) 5 апреля.

Кроме того, неблагоприятные метеоусловия прогнозируются в Новокузнецком муниципальном районе и городе Прокопьевске, где предприятиям рекомендовали сократить выбросы до 18:00 (22:00 мск) 6 апреля.

Ранее заместитель министра природных ресурсов и экологии России, руководитель Роснедр Евгений Киселёв в беседе с ФАН рассказал о мерах по снижению воздействия на окружающую среду компаний, добывающих природные ресурсы, на фоне глобального потепления.