МЧС предупредило жителей Башкирии о дожде со снегом и тумане

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий в начале недели.

Об этом пишет mkset.ru.

Согласно прогнозу Башгидрометцентра, в понедельник, 5 апреля, в республике ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег.

Также МЧС предупреждает, что в отдельных районах ожидаются гололёдные явления, отложение мокрого снега на провода и деревья, ночью и утром на дорогах гололедица. Кроме того, ожидается, туман — видимость 500 м и менее.

Ветер западный, юго-западный умеренный, днём порывистый. Температура воздуха ночью -4…+1 °С, при прояснениях до -10 °С, днём +1…+6 °С.

Как ранее сообщал «Крыминформ», дожди и штормовой ветер спрогнозировали синоптики в Крыму.