МЧС предупредило жителей Башкирии о дожде со снегом и тумане

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МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий в начале недели.
МЧС предупредило жителей Башкирии о дожде со снегом и тумане
  • © РИА Новости

Об этом пишет mkset.ru.   

Согласно прогнозу Башгидрометцентра, в понедельник, 5 апреля, в республике ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег.

Также МЧС предупреждает, что в отдельных районах ожидаются гололёдные явления, отложение мокрого снега на провода и деревья, ночью и утром на дорогах гололедица. Кроме того, ожидается, туман — видимость 500 м и менее.

Ветер западный, юго-западный умеренный, днём порывистый. Температура воздуха ночью -4…+1 °С, при прояснениях до -10 °С, днём +1…+6 °С.

Как ранее сообщал «Крыминформ», дожди и штормовой ветер спрогнозировали синоптики в Крыму.

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