Синоптик пообещал солнечную погоду в Москве в ближайшие дни
- globallookpress.com
«Начиная с воскресенья мы прогнозируем уже переменную облачность и преимущественно без осадков, поэтому погода вполне солнечная», — цитирует РИА Новости Вильфанда.
По его словам, в субботу, 3 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями.
Он отметил, что сейчас наступает хорошее время для солнечных ванн.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.