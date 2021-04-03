Синоптик пообещал солнечную погоду в Москве в ближайшие дни

В ближайшие дни в Москве ожидается преимущественно солнечная погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Начиная с воскресенья мы прогнозируем уже переменную облачность и преимущественно без осадков, поэтому погода вполне солнечная», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, в субботу, 3 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями.

Он отметил, что сейчас наступает хорошее время для солнечных ванн.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.