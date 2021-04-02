В Крыму ожидаются дожди и штормовой ветер

Короткая ссылка
Дожди и штормовой ветер ожидаются в Крыму в предстоящие выходные.
В Крыму ожидаются дожди и штормовой ветер
  • © Илья Питалёв / РИА Новости

Как сообщили «Крыминформу» в крымском Гидрометцентре, дождливая погода сохранится и на следующей неделе.

«После тёплых, солнечных дней, наблюдавшихся на полуострове в первые дни апреля, в предстоящие выходные — 3, 4 апреля — и в понедельник, 5 апреля, южный циклон с системой фронтальных разделов резко изменит погоду в Крыму. Пройдут дожди, в воскресенье и понедельник в отдельных районах очень сильные, скорость ветра достигнет штормовых значений 17—22 м/с», — сообщили синоптики.

Температура воздуха в выходные составит +9...+14 °С, а минимальная — +2...+7 °С.

Как ранее передавало информагентство URA.RU, в МЧС предупредили жителей Урала о мокром снеге и ветре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить