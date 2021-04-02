В Крыму ожидаются дожди и штормовой ветер

Дожди и штормовой ветер ожидаются в Крыму в предстоящие выходные.

Как сообщили «Крыминформу» в крымском Гидрометцентре, дождливая погода сохранится и на следующей неделе.

«После тёплых, солнечных дней, наблюдавшихся на полуострове в первые дни апреля, в предстоящие выходные — 3, 4 апреля — и в понедельник, 5 апреля, южный циклон с системой фронтальных разделов резко изменит погоду в Крыму. Пройдут дожди, в воскресенье и понедельник в отдельных районах очень сильные, скорость ветра достигнет штормовых значений 17—22 м/с», — сообщили синоптики.

Температура воздуха в выходные составит +9...+14 °С, а минимальная — +2...+7 °С.

Как ранее передавало информагентство URA.RU, в МЧС предупредили жителей Урала о мокром снеге и ветре.