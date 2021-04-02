Телеканал «Ю» назвал дату перезапуска реалити-шоу «Дом-2»
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Проект займёт большой двухчасовой вечерний слот и часовой утренний слот телеканала «Ю» с 19 апреля 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Сделку на показ шоу заключили телеканал «Ю» и ООО «Солярис промо продакшн».
«Надеемся, что данный проект сможет оправдать надежды своих поклонников и в то же время получит развитие», — комментирует сделку генеральный директор канала «Ю» Наталья Радько.
Отмечается, что вести проект будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.