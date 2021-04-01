Тюмень примет участие в акции «Библионочь»

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Тюмень примет участие в акции «Библионочь – 2021» 24 апреля.
Тюмень примет участие в акции «Библионочь»
  • globallookpress.com

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на портал Культура.рф.

К мероприятию присоединятся библиотеки, книжные магазины и литературные музеи. Они запланировали выставки, тематические экскурсии, мастер-классы и встречи с писателями.

Темой акции станет «Книга — путь к звёздам». Мероприятия будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полёта человека в космос.

Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что в Санкт-Петербурге проведут новый городской фестиваль — День Набокова.

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