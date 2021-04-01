Синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Татарстане

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

В пятницу, 2 апреля, местами ночью и днём ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15—17 м/с, ночью и утром туман. В целом ожидается облачная погода, небольшие, ночью местами умеренные осадки.

Температура воздуха по региону ночью составит 0...+4 °С, днём — +5...+10 °С.

В Казани также возможен дождь, температура воздуха ночью — +1...+3 °С, днём — +5...+7 °С.

Как ранее передавало информагентство URA.RU, в МЧС предупредили жителей Урала о мокром снеге и ветре.