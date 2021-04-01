В метро Москвы открылась выставка современного искусства

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В столичном метрополитене открылась выставка современного искусства.
В метро Москвы открылась выставка современного искусства
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мосметро.

Картины размещены в переходах между станциями «Пушкинская» и «Чеховская», а также «Тургеневская» и «Чистые пруды» до 14 апреля.

Представлены работы таких художников, как Александр Бабинский, Ксения Сандеско, Саша Кусака, и других.

Акция организована совместно с арт-ярмаркой Art Russia Fair.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве открыли станции «Народное Ополчение» и «Мнёвники».

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