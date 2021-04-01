МЧС предупредило о мокром снеге и заморозках в Ленобласти

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В Ленинградской области в ночь на пятницу, 2 апреля, пойдёт мокрый снег, ожидаются заморозки до –7 °С и туман.
МЧС предупредило о мокром снеге и заморозках в Ленобласти
  • © МЧС

Об этом сообщает kp.ru.

«Ночью местами пройдёт небольшой мокрый снег, который продолжится и днём вперемешку с дождём. Температура воздуха опустится до +1...–4 °С, в некоторых районах — до –7 °С», — предупредили в МЧС.

Ночью и утром на дорогах образуется гололёд.

Днём в области потеплеет до +4...+9 °С. Ветер ожидается северо-западный, западный до 3—8 м/с.

Как ранее передавало информагентство URA.RU, в МЧС предупредили жителей Урала о мокром снеге и ветре.

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