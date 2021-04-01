Жителей Тюменской области предупредили об ухудшении погоды

Короткая ссылка
В Тюменской области 2 апреля ожидается ухудшение погодных условий: снег, дождь и сильный ветер.
Жителей Тюменской области предупредили об ухудшении погоды
  • РИА Новости

«На территории Тюменской области 2 апреля ожидаются неблагоприятные природные явления. Местами мокрый снег и дождь, ветер с порывами до 18 м/с», — рассказали URA.RU в «Уралуправтодор».

По данным тюменского Гидрометцентра, в ближайшие сутки на территории региона будет сохраняться потенциально опасная погода.

Ранее, как сообщал сайт Nation News, синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что весна придёт в Россию позже привычного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить