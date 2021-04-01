Жителей Тюменской области предупредили об ухудшении погоды
- РИА Новости
«На территории Тюменской области 2 апреля ожидаются неблагоприятные природные явления. Местами мокрый снег и дождь, ветер с порывами до 18 м/с», — рассказали URA.RU в «Уралуправтодор».
По данным тюменского Гидрометцентра, в ближайшие сутки на территории региона будет сохраняться потенциально опасная погода.
Ранее, как сообщал сайт Nation News, синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что весна придёт в Россию позже привычного.