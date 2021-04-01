Циклон принесёт в Прикамье снегопады и дожди

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в начале апреля.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

На погоду в регионе повлияет активный циклон. Снегопады и дожди будут продолжаться до субботы, 3 апреля. За это время количество снега и дождя на юге края может превысить половину месячной нормы апреля: синоптики ожидают выпадения до 25 мм осадков, на севере края — до 6—10 мм.

В субботу днём осадки прекратятся, прогнозируется потепление до +10…+12 °С.

Как ранее передавало информагентство URA.RU, в МЧС предупредили жителей Урала о мокром снеге и ветре.