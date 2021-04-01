Циклон принесёт в Прикамье снегопады и дожди

Короткая ссылка
Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в начале апреля.
Циклон принесёт в Прикамье снегопады и дожди
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

На погоду в регионе повлияет активный циклон. Снегопады и дожди будут продолжаться до субботы, 3 апреля. За это время количество снега и дождя на юге края может превысить половину месячной нормы апреля: синоптики ожидают выпадения до 25 мм осадков, на севере края — до 6—10 мм.

В субботу днём осадки прекратятся, прогнозируется потепление до +10…+12 °С.

Как ранее передавало информагентство URA.RU, в МЧС предупредили жителей Урала о мокром снеге и ветре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить