Синоптики рассказали о потеплении в Крыму

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В Крыму 1 апреля ожидается до +15 °С.
Синоптики рассказали о потеплении в Крыму
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

Об этом «Крыминформу» сообщили в крымском Гидрометцентре.

По данным синоптиков, в регионе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7—12 м/с, днём местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днём +10...+15 °С.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Температура ночью 0...+2 °С, днём +13...+15 °С.

В Севастополе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днём +13...+15 °С.

Как ранее передавало информагентство URA.RU, в МЧС предупредили жителей Урала о мокром снеге и ветре.

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