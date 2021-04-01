В Самарской области ожидается потепление

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Синоптики Приволжского УГМС сообщили, что на территории Самарской области ожидается потепление до +11 °C.
В Самарской области ожидается потепление
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт sova.info.

В четверг, 1 апреля, в Самарской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя. Подует юго-западный ветер со скоростью 8—13 м/с, местами его порывы усилятся до 15—20 м/с. Температура воздуха +9 °C.

Согласно прогнозу, 2 апреля в регионе будет переменная облачность, без существенных осадков. Скорость ветра 7—12 м/с. Днём температура +6...+11 °C, ночью до -1 °C.

В субботу, 3 апреля, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7—12 м/с. Температура днём до +11 °C, ночью до -5 °C.

Как ранее передавало информагентство URA.RU, в МЧС предупредили жителей Урала о мокром снеге и ветре.

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