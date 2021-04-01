МЧС предупредило жителей Урала об ухудшении погодных условий

Мокрый снег и ветер, которые пришли в Свердловскую область, продержатся около двух недель. По данным Уралгидрометцентра, 1 апреля в западную часть области вернулись минусовые температуры. Экстренные службы предупреждают жителей о возможных ЧП.

Об этом пишет URA.RU.

«Местами в Свердловской области сохранится сильный ветер с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС.

По прогнозам синоптиков, осадки будут каждый день до середины месяца. Солнечно будет только в выходные 10—11 апреля. Скорость ветра в ближайшие две недели будет достигать 15 м/с.

В субботу, 3 апреля, воздух прогреется до +7 °С. В среду, 7 апреля, столбик термометра может опуститься до +1 °С, а к 11 апреля вновь потеплеет до +9 °С.

Ранее, как сообщал сайт Nation News, синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что весна придёт в Россию позже привычного.