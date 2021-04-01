МЧС предупредило жителей Урала об ухудшении погодных условий
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU.
«Местами в Свердловской области сохранится сильный ветер с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС.
По прогнозам синоптиков, осадки будут каждый день до середины месяца. Солнечно будет только в выходные 10—11 апреля. Скорость ветра в ближайшие две недели будет достигать 15 м/с.
В субботу, 3 апреля, воздух прогреется до +7 °С. В среду, 7 апреля, столбик термометра может опуститься до +1 °С, а к 11 апреля вновь потеплеет до +9 °С.
Ранее, как сообщал сайт Nation News, синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что весна придёт в Россию позже привычного.