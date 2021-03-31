В Москве отреставрируют дом купеческой усадьбы XIX века

В Москве отреставрируют дом усадьбы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры первой половины XIX века.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Здание главного дома купеческой усадьбы находится на Воронцовской улице рядом со станцией метро «Марксистская». Оно является объектом культурного наследия регионального значения.

Восстановительные работы будут проведены в рамках льготной программы «1 рубль за 1 квадратный метр», заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, принять участие в аукционе за право аренды могут любые физические или юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

«После реставрации в помещениях бывшей усадьбы может открыться офис, досуговое или образовательное учреждение, медицинская клиника. Арендатор должен будет сохранить облик здания и соблюсти все требования охранного обязательства», — сказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что в Санкт-Петербурге рассказали о планах по реставрации павильонов Пулковской обсерватории.