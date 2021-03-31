Премьера спектакля «Пётр и Феврония» пройдёт во МХАТе имени Горького в апреле

Премьера спектакля «Пётр и Феврония» состоится во МХАТе им. М. Горького 10 и 11 апреля.

Об этом сообщает «Утро.ру».

Пьеса — переложение «Повести о Петре и Февронии Муромских», написанной во времена Ивана Грозного.

«История очень современная, и её актуальность почувствуют зрители. Совсем несложно былинного героя, сказочного змея или средневекового рыцаря экстраполировать в нашу реальность и понять, кто и что стоит за персонажами: театр, как любое другое искусство, мы всегда пропускаем через себя», — заявил художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков.

Автором сценической версии стала Елена Исаева, режиссёр-постановщик — Сергей Глазков.

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о влиянии пандемии на ГАБТ.