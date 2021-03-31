Макс Покровский рассказал о новом альбоме группы «Ногу свело!»

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Музыкант Макс Покровский рассказал о новом альбоме группы «Ногу свело!».
Макс Покровский рассказал о новом альбоме группы «Ногу свело!»
  • © Илья Григорьев
  • РИА Новости

«Парфюмерия» — это наш выход из карантинного настроения. Но из карантинного настроения вот так одним махом нельзя выйти, просто взять и сказать: «А теперь мы весёлые». Но тем не менее песни все абсолютно новые, по настроению они получились пёстрыми, но мы всегда были пёстрые», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, их самые «раздолбайские» песни ждали своего часа.

Ранее музыкант Найк Борзов в беседе с ФАН рассказал о съёмках в фильме «Марш утренней зари» Романа Качанова.

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