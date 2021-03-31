Музыкант Макс Покровский рассказал о новом альбоме группы «Ногу свело!».

«Парфюмерия» — это наш выход из карантинного настроения. Но из карантинного настроения вот так одним махом нельзя выйти, просто взять и сказать: «А теперь мы весёлые». Но тем не менее песни все абсолютно новые, по настроению они получились пёстрыми, но мы всегда были пёстрые», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, их самые «раздолбайские» песни ждали своего часа.

Ранее музыкант Найк Борзов в беседе с ФАН рассказал о съёмках в фильме «Марш утренней зари» Романа Качанова.