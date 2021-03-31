Гузель Яхина рассказала о своём отношении к критике

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Писательница Гузель Яхина рассказала о своём отношении к критике, в том числе к отзывам на сериал «Зулейха открывает глаза».
Гузель Яхина рассказала о своём отношении к критике
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

«Было очень много эмоциональных реакций действительно, со всех сторон они шли, и сегодня невозможно от этого закрыться, даже если ты хочешь. Я не очень и хотела, но всё же социальные сети позволяют написать автору всё, что любой читатель и зритель думает», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, такую же реакцию она получает на свой новый роман «Эшелон на Самарканд».

Как считает Яхина, люди используют фильмы и тексты, чтобы высказаться об истории, для них это просто повод лишний раз выразить свои мысли.

Ранее писатель Сергей Лукьяненко в беседе с «Газетой.Ru» предложил учредить премию имени Татьяны Поляковой.

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