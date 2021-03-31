Павел Деревянко прокомментировал ситуацию в актёрской и режиссёрской сферах

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Актёр Павел Деревянко оценил ситуацию с профессионалами в актёрстве и режиссуре.
Павел Деревянко прокомментировал ситуацию в актёрской и режиссёрской сферах
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«Каждый должен заниматься своим делом и делать это максимально хорошо. Политика меня не интересует. А в актёрской, режиссёрской профессии всё меньше и меньше профессионалов», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как полагает Деревянко, в кино приходят молодые люди, не очень заинтересованные в профессиональном росте — они вроде как хотят стать звёздами, но ничего для этого не делают.

«Просто очень непрофессионально себя часто ведут», — добавил Деревянко.

Ранее российский актёр и режиссёр театра и кино Сергей Пускепалис в беседе с ФАН рассказал, как строится его рабочий график.

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