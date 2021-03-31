Эксперт рассказал об основах работы рекомендательных сервисов

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал об основах работы рекомендательных сервисов.

«Вы сегодня ежедневно сталкиваетесь с рекомендациями, например, когда вы попадаете в социальную сеть, то тут вам показывают рекомендации социальной сети, то есть подборка, сообщения формируются конкретно под вас — это рекомендации», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, анализируется поведение пользователей и в зависимости от этого меняются рекомендации.

Как уточнил Муртазин, сервисы подбирают контент так, чтобы пользователь очень много времени проводил именно в данном приложении.

«Сегодня проблема в том, что мы не можем разделять полезный рекомендательный сервис или неполезный. А причина простая: это чёрный ящик, то есть мы не знаем, для чего и как компании используют рекомендательные сервисы», — сказал эксперт.

Ранее руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных в России.