Эксперт рассказал об основах работы рекомендательных сервисов

Короткая ссылка
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал об основах работы рекомендательных сервисов.
Эксперт рассказал об основах работы рекомендательных сервисов
  • РИА Новости

«Вы сегодня ежедневно сталкиваетесь с рекомендациями, например, когда вы попадаете в социальную сеть, то тут вам показывают рекомендации социальной сети, то есть подборка, сообщения формируются конкретно под вас — это рекомендации», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, анализируется поведение пользователей и в зависимости от этого меняются рекомендации.

Как уточнил Муртазин, сервисы подбирают контент так, чтобы пользователь очень много времени проводил именно в данном приложении.

«Сегодня проблема в том, что мы не можем разделять полезный рекомендательный сервис или неполезный. А причина простая: это чёрный ящик, то есть мы не знаем, для чего и как компании используют рекомендательные сервисы», — сказал эксперт.

Ранее руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить