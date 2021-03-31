Жители Иркутской области ощутили землетрясение с эпицентром в Монголии

Жители Иркутской области ощутили землетрясение магнитудой 5,6, которое произошло в Монголии в районе озера Хубсугул. В МЧС сообщили, что эпицентр находился в 34 км от населенного пункта Турт.

«Сегодня, 31 марта, в 08:01 (ирк) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области от дежурного сейсмостанции «Байкальской сейсмологической экспедиции» поступило сообщение о землетрясении, произошедшем на территории Монголии в районе озера Хубсугул, магнитудой 5,6 и энергетическим классом — 14», — говорится в сообщении МЧС.

Землетрясение ощущалось на территории восьми муниципальных образований Иркутской области в 285 населённых пунктах.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

30 марта у побережья Камчатки произошло два землетрясения, магнитудой 5,2 и 4,2.