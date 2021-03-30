Более 550 тысяч человек посмотрели онлайн-программу «Ночи театров» в Москве

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Более 550 тыс. человек посмотрели онлайн-программу акции «Ночь театров», которая прошла в Москве.
Более 550 тысяч человек посмотрели онлайн-программу «Ночи театров» в Москве
  • ©mos.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Ночь театров» популярна у москвичей самых разных возрастов. Она объединяет тысячи поклонников театрального искусства», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Состоялось около 30 онлайн-мероприятий. Их транслировали в соцсетях учреждений культуры и на других ресурсах.

Всего в акции приняло участие более 130 театров, музеев, библиотек и кинотеатров.

Ранее kp.ru сообщал, что власти Москвы оценили ход реставрации Московского государственного театра эстрады.

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