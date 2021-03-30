Выставка к юбилею первого полёта в космос пройдёт в Музее космонавтики
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт учреждения.
Впервые в рамках одной экспозиции будут представлены документы, личные вещи, фотографии, грамоты и другие предметы, связанные с первым космонавтом и специально собранные со всей страны.
В частности, посетители смогут увидеть свидетельство о рождении, детские игрушки, школьную парту с откидной крышкой, дипломную работу, а также ковш для литья металла, с которым Гагарин работал у печи в ремесленном училище.
Одним из основных экспонатов станет спускаемый аппарат космического корабля «Восток», на котором 12 апреля 1961 года был совершён полёт.
Выставка откроется 12 апреля и продлится до 12 сентября.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге запустили акцию «60 дней до старта» в честь полёта Гагарина.