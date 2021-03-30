Выставка к юбилею первого полёта в космос пройдёт в Музее космонавтики

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Выставка «Первый», посвящённая 60-летнему юбилею полёта в космос Юрия Гагарина, пройдёт в Музее космонавтики.
Выставка к юбилею первого полёта в космос пройдёт в Музее космонавтики
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт учреждения.

Впервые в рамках одной экспозиции будут представлены документы, личные вещи, фотографии, грамоты и другие предметы, связанные с первым космонавтом и специально собранные со всей страны.

В частности, посетители смогут увидеть свидетельство о рождении, детские игрушки, школьную парту с откидной крышкой, дипломную работу, а также ковш для литья металла, с которым Гагарин работал у печи в ремесленном училище.

Одним из основных экспонатов станет спускаемый аппарат космического корабля «Восток», на котором 12 апреля 1961 года был совершён полёт.

Выставка откроется 12 апреля и продлится до 12 сентября.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге запустили акцию «60 дней до старта» в честь полёта Гагарина.

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