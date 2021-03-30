Эксперт оценил содержание животных в цирках

Бывший директор Росгосцирка Вадим Гаглоев оценил содержание животных в цирках.

«Мы понимаем, что в цирке есть, помимо диких животных, хищников, есть и домашние животные. И их достаточно много. Общее количество животных — 1660 было у нас. Запретить. И их куда? Мы их никуда не можем отправить. Эти животные родились и выросли в неволе», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, есть животные-пенсионеры и нужно как-то решать их будущую судьбу.

Как отметил Гаглоев, с зоопарками сложно, поскольку это не природные парки.

«Это в основном научные заведения в большей степени. Надо развивать природные парки и перемещать животных туда», — добавил эксперт.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане произошла драка слонов во время представления в цирке.