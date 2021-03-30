Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

В среду, 31 марта, ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с. Днём и вечером пройдут мокрый снег и дождь.

Ночью возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит -2...-7 °С, днём — +3...+8 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал о погоде 1 апреля в европейской части России.

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