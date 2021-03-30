Сергей Мазаев выразил соболезнования в связи со смертью Липницкого и Зарецкого

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев выразил соболезнования в связи со смертью музыкантов Александра Липницкого и Александра Зарецкого.

«Это просто трагедии. Трагедии эти оценивать каждый человек будет исходя из своих собственных ощущений. Я и Сашу Липницкого, и Сашу Зарецкого неплохо знал. С Зарецким мы вообще последние годы общались достаточно часто», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, благодаря Липницкому в российской рок-музыке произошло очень многое.

Как отметил Мазаев, оба музыканта были настоящими интеллигентами.

Ранее фронтмен группы «АукцЫон», автор и исполнитель текстов, писатель, поэт, актёр Олег Гаркуша в беседе с ФАН выразил соболезнования в связи со смертью Липницкого.