Mail.ru Group меняет подход к управлению социальными сетями: за их развитие теперь отвечает стратегический совет. Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Отмечается, что стратегический совет возглавил Андрей Рогозов, который прежде занимал пост CEO «ВКонтакте».

В качестве вице-президента по социальным платформам Рогозов будет руководить ещё одной новой структурой — направлением экспериментальных проектов в сфере соцсетей и сервисов с социальной механикой.

Во «ВКонтакте» рассказали, что стратегический совет будет определять курс развития Mail.ru Group в области социальных сетей, в том числе заниматься стратегическим планированием для «ВКонтакте» и «Одноклассников».

Новым CEO «ВКонтакте» станет Марина Краснова.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» поможет пользователям в борьбе с травлей.