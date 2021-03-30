Mail.ru Group меняет подход к управлению социальными сетями
- РИА Новости
Отмечается, что стратегический совет возглавил Андрей Рогозов, который прежде занимал пост CEO «ВКонтакте».
В качестве вице-президента по социальным платформам Рогозов будет руководить ещё одной новой структурой — направлением экспериментальных проектов в сфере соцсетей и сервисов с социальной механикой.
Во «ВКонтакте» рассказали, что стратегический совет будет определять курс развития Mail.ru Group в области социальных сетей, в том числе заниматься стратегическим планированием для «ВКонтакте» и «Одноклассников».
Новым CEO «ВКонтакте» станет Марина Краснова.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» поможет пользователям в борьбе с травлей.