В Петербурге проведут День Набокова

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В Санкт-Петербурге проведут новый городской фестиваль — День Набокова.
В Петербурге проведут День Набокова
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Будет серия интерактивных мероприятий самого разного формата, а также мастер-классы, лекции, посвящённые Владимиру Набокову и не только, пикник с выездом в Рождествено. Мы планируем сделать небольшое световое шоу», — заявил доцент СПбГУ, писатель, директор Музея Набокова Андрей Аствацатуров.

По его словам, фестиваль может пройти в августе.

В Комитете по культуре отметили, что готовы поддержать проект информационно и организационно.

«Рады, что в Петербурге создаётся ещё один литературный праздник», — добавили в комитете.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Петербурге реставрационные работы в доме Набоковых завершат в 2021 году.

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