Гарик Сукачёв поделился воспоминаниями об Александре Липницком

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Музыкант Гарик Сукачёв поделился воспоминаниями о своём коллеге Александре Липницком.
Гарик Сукачёв поделился воспоминаниями об Александре Липницком
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«Саша был необыкновенно мягким и интеллигентным человеком. Я вот за всю свою жизнь ни разу не видел, чтобы он поднял голос на кого-либо. Он был совершенно прекрасным человеком», — заявил Сукачёв в беседе с телеканалом «360».

По его словам, у многих людей до сих пор не укладывается в голове тот факт, что Липницкого больше нет.

Ранее фронтмен группы «АукцЫон», автор и исполнитель текстов, писатель, поэт, актёр Олег Гаркуша в беседе с ФАН выразил соболезнования в связи со смертью Липницкого.

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