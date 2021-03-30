На телевидении анонсировали шоу «Ты супер! 60+»

Телеканал НТВ анонсировал запуск музыкального шоу «Ты супер! 60+». Как сообщили в пресс-службе канала, кастинг проекта уже завершён.

Участниками программы стали 45 конкурсантов в возрасте от 60 до 87 лет из России и стран СНГ. Среди них есть музыканты, химики, врач и представители других профессий. Каждый из героев шоу лишён поддержки близких родственников.

Согласно правилам проекта, в каждом выпуске конкурсанты будут выступать с музыкальными номерами. Их будут оценивать четверо членов жюри. Участники, не получившие одобрения большинства представителей судейской коллегии, покинут шоу. Остальным после отборочного тура предстоит сразиться друг с другом в финале.

Как подчёркивает генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн, проект «созвучен социальной теме, которая близка телеканалу».

«Шоу «Ты супер!» стало целым движением и родной семьёй для 385 детей из 18 стран. Благодаря команде программы «Жди меня» и добровольцам, поддерживающим проект, встретились более 218 тыс. человек. А наше остросоциальное ток-шоу «ДНК» помогло более чем 500 семьям начать новую жизнь. Также нам очень хочется помочь пожилым людям, оставшимся без поддержки, реализовать свой творческий потенциал, ощутить заботу, помочь вновь встретиться с родными и близкими и осуществить свою мечту», — говорит Тимур Вайнштейн.

Ведущими шоу стали Вадим Такменёв и Анастасия Пак.