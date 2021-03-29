В сервисе Russpass появилась программа групповых экскурсий

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В сервисе Russpass появились программы групповых экскурсий по Москве, Московской области, Коломне, Твери, Хабаровскому краю и Сахалинской области.
В сервисе Russpass появилась программа групповых экскурсий
  • © РИА Новости / Егор Комаров

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В настоящее время для бронирования доступно девять вариантов.

Также у пользователей есть возможность составить индивидуальную расширенную программу поездки. К существующим вариантам можно добавить дополнительные маршруты.

Экскурсии длятся от нескольких часов до целого дня.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН прокомментировал третий этап программы туристического кешбэка.

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