В сервисе Russpass появилась программа групповых экскурсий

В сервисе Russpass появились программы групповых экскурсий по Москве, Московской области, Коломне, Твери, Хабаровскому краю и Сахалинской области.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В настоящее время для бронирования доступно девять вариантов.

Также у пользователей есть возможность составить индивидуальную расширенную программу поездки. К существующим вариантам можно добавить дополнительные маршруты.

Экскурсии длятся от нескольких часов до целого дня.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН прокомментировал третий этап программы туристического кешбэка.