В сервисе Russpass появилась программа групповых экскурсий
- © РИА Новости / Егор Комаров
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В настоящее время для бронирования доступно девять вариантов.
Также у пользователей есть возможность составить индивидуальную расширенную программу поездки. К существующим вариантам можно добавить дополнительные маршруты.
Экскурсии длятся от нескольких часов до целого дня.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН прокомментировал третий этап программы туристического кешбэка.